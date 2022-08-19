Москва, 19 августа, 2022, 15:20 — ИА Регнум. В настоящее время нельзя исключать, что монетарные власти Китая проведут еще одно понижение курса юаня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявил руководитель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Карнеев.

Pixabay.com Китайские юани

«Следует принимать в расчет, какую политику будет проводить ФРС США, — сказал Карнеев. — Есть прогнозы, что американский регулятор будет повышать ставки, доллар продолжит укрепляться. И соответственно, власти КНР будут принимать решения по мере того, как будет развиваться ситуация на мировых рынках. Таким образом, исключать того, что курс юаня будет вновь понижен, нельзя».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Карнеев объяснил, зачем монетарные власти КНР вновь понизили курс китайской национальной валюты.