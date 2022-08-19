Таллин, , 15:20 — REGNUM Биржа электроэнергии стран Северной Европы Nord Pool потеряла смысл как инструмент открытой экономики, так как все больше стран региона вводят регуляции при покупке электроэнергии. Об этом профессор энергетических технологий Таллинского технического университета Алар Конист сообщил порталу новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

Именно поэтому Эстонии не следует оставаться одной из тех стран, что продолжают нести полные расходы по покупке электроэнергии по биржевой цене, стоит подумать над выходом из этой системы и сосредоточиться на инвестициях в собственные или региональные управляемые генерирующие мощности и распределительную сеть.

«Если рынок в дефиците, то в бирже по сути нет смысла. До тех пор, пока в Европейском союзе нет крупных генерирующих мощностей, способных производить больше электроэнергии, чем мы потребляем, нет необходимости в бирже», — добавил он.

В качестве примера для подражания он назвал Швецию и Норвегию, которые ограничивают экспорт энергоносителей и осуществляют покупку электроэнергии вне биржи.

Решением проблемы он назвал регулируемые цены: «Это имеет больше смысла, потому что тогда мы знаем, что энергия доступна в любой момент времени, а в случае биржи такой возможности нет, что мы сейчас и наблюдаем».

Как сообщал ИА REGNUM, 16 августа 2022 года стоимость электроэнергии за мегаватт-час в Эстонии, закупленной через энергобиржу Nord Pool, достигла рекордного максимума — 4 000 евро.