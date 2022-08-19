Москва, 19 августа 2022, 15:19 — REGNUM На рынке цены на недвижимость, на ту что хоть как-то пусть в ипотеку, но ещё по карману большинству россиян, из новостроек только с субсидированной ставкой, ведь цены за лето на эконом-жилье практически не упали, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.
Как сообщало ИА REGNUM, крупные российские банки планируют разрешить заемщикам не вносить первоначальный взнос по ипотеке сразу, а через несколько месяцев после оформления кредита.
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