Москва, 19 августа, 2022, 15:19 — ИА Регнум. На рынке цены на недвижимость, на ту что хоть как-то пусть в ипотеку, но ещё по карману большинству россиян, из новостроек только с субсидированной ставкой, ведь цены за лето на эконом-жилье практически не упали, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

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«А так как при покупке новостроек граждане покупают только голые стены, то отсрочка в три и более месяцев — это отличная возможность сделать ремонт и отделку.

С учетом скидок от большинства строительных супермаркетов скидок для новосёлов в 5-10% то очевидная выгода. Население нуждается в такой отсрочке.

Потянуть сразу платежи по ипотеке, страховку и ремонт нуждающимся гражданам сразу сложно», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, крупные российские банки планируют разрешить заемщикам не вносить первоначальный взнос по ипотеке сразу, а через несколько месяцев после оформления кредита.

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