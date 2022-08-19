Москва, , 15:19 — REGNUM Решение Народного банка Китая в очередной раз понизить курс юаня продиктовано стремлением КНР повысить конкурентоспособность ее продукции и стимулировать экспорт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявил руководитель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Карнеев.

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«Это не очень тектонические сдвиги. Курс юаня по отношению к доллару более-менее стабильный уже много лет. Но даже когда курс меняется на 1/10, то с учетом огромных масштабов денежной массы в юанях это большие перемены, — сказал он. — Конечно, власти Китая озабочены конкурентоспособностью китайских товаров и желанием придать некий стимул китайскому экспорту. Вот первое, что можно назвать среди причин данного решения Народного банка КНР. Нам выгодно такое понижение курса. Потому что мы сейчас большие надежды возлагаем на то, что определенные виды продукции, например машиностроительной, в закупках которой мы сейчас ограничены, нам теперь будет удобнее импортировать из Китая».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор департамента мировой экономики, факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Алексей Портанский объяснил, стоит ли РФ ограничивать использование юаня.

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