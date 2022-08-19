Москва, 19 августа, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Доставка и раздача гуманитарной помощи жителям города Волновахи Донецкой Народной Республики (ДНР) была организована сотрудниками Следственного комитета России. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба СК РФ.

Эмблема СК РФ

«Сотрудники СК России раздали жителям города Волновахи ДНР продукты питания и средства личной гигиены общим весом около 1 тонны. Первоначально гуманитарной помощью были обеспечены маломобильные и социально незащищенные группы населения — инвалиды и пенсионеры. Не остались без внимания и семьи с детьми», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в сборе помощи для жителей Волновахи помогали прихожане одного из православных храмов и простые неравнодушные граждане, включая друзей СК РФ.

При этом отмечается, что у находящихся в Волновахе по долгу службы следователей СК России есть возможность объективного понимания того, что больше всего нужно местным жителям, которые пострадали от действий киевских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что создавать демилитаризованную зону вокруг Запорожской атомной электростанции, как того требует киевский режим, ни в ком случае нельзя.