Лондон, , 15:16 — REGNUM Британский актёр Брюс Монтегю умер в возрасте 83 лет. Об этом 19 августа сообщает The Sun.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Новость о смерти артиста подтвердило агентство талантов Belfield and Ward: «Нам очень грустно сообщать, что славный Брюс Монтегю скончался». Причина смерти пока неизвестна.

ИА REGNUM напоминает, что Монтегю снялся в более чем 300 телевизионных проектах. Наиболее известным из них стал сериал «Доктор Кто», где он появился дважды — в одном из эпизодов в 2000 и 2001 годах.