Тайбэй, 19 августа, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Власти Тайваня заявили о приближении к острову самолётов и кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

(сс) Alert5 Бомбардировщик ВВС НОАК

Как следует из сводки вооружённых сил Тайваня, зафиксировано приближение к острову 17 самолётов и шести военных кораблей НОАК. Уточняется, что это данные на 17:00 по местному времени (12:00 по московскому).

Как сообщало ИА REGNUM, материковая часть Китая решительно выступает против переговоров о любом официальном соглашении между Соединенными Штатами и Тайванем, заявил представитель Управления по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан.