Париж, 19 августа 2022, 15:11 — REGNUM Министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти объявил о создании закрытого образовательного центра на Майотте, чтобы «отреагировать на демографические проблемы» этого острова в Индийском океане, где средний возраст населения 23 года по сравнению с 41 годом на территории континентальной Франции, сообщает Le Figaro.

Французские школьники
Французские школьники
Connie Ma

«Это новое учреждение предлагает специальное образовательное предложение, задуманное как альтернатива тюремному заключению, для несовершеннолетних, наиболее закоренелых правонарушителей», — поясняется в пресс-релизе министерства.

Образовательный центр планируется ввести в эксплуатацию на конец 2024 года.

Население Майотты, острова в Индийском океане, оценивается от 350 000 до 400 000 жителей, и оно быстро растет, особенно с прибытием жителей с других островов Коморского архипелага. На Майотте в 2021 году 25 000 молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет не работали, не учились и не проходили профессиональную подготовку, по данным института экономических исследований и статистики Франции, или 36% этой возрастной группы, что в три раза выше, чем в остальной части Франции.