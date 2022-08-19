Париж, 19 августа, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти объявил о создании закрытого образовательного центра на Майотте, чтобы «отреагировать на демографические проблемы» этого острова в Индийском океане, где средний возраст населения 23 года по сравнению с 41 годом на территории континентальной Франции, сообщает Le Figaro.

Connie Ma Французские школьники

«Это новое учреждение предлагает специальное образовательное предложение, задуманное как альтернатива тюремному заключению, для несовершеннолетних, наиболее закоренелых правонарушителей», — поясняется в пресс-релизе министерства.

Образовательный центр планируется ввести в эксплуатацию на конец 2024 года.

Население Майотты, острова в Индийском океане, оценивается от 350 000 до 400 000 жителей, и оно быстро растет, особенно с прибытием жителей с других островов Коморского архипелага. На Майотте в 2021 году 25 000 молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет не работали, не учились и не проходили профессиональную подготовку, по данным института экономических исследований и статистики Франции, или 36% этой возрастной группы, что в три раза выше, чем в остальной части Франции.