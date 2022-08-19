Москва, , 15:11 — REGNUM Создавать демилитаризованную зону вокруг Запорожской атомной электростанции, как того требует киевский режим, ни в ком случае нельзя. Об этом 19 августа сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

По его словам, как только объект покинут российские военные на него тут же зайдут украинские боевики.

«Они просят демилитаризировать станцию. Ну мы выйдем, а украинская армия тут же зайдет. Поэтому нельзя вестись на уговоры европейцев, которые поставляют оружие, которое бьёт по атомной электростанции», — сказал Балицкий.

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