Москва, 19 августа, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Киев пытается помешать визиту делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявил 19 августа постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

«Обстрелы (ЗАЭС) должны быть прекращены немедленно, если, тем более, речь идет о международной миссии МАГАТЭ на эту станцию. И то, что делает украинская сторона, создает впечатление, что украинцы просто пытаются помешать проведению миссии. Похоже, что она им совсем не нужна. Отношение к ней у украинской стороны негативное, судя по украинскому поведению», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил что Запорожская атомная электростанция ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

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