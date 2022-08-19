Москва, , 15:10 — REGNUM У российских нефтяников в последний месяц есть проблемы со сбытом нефти за рубеж, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Объемы закупок со стороны Китая снижаются, а экспорт в Индию больше не растет. Почему это происходит?

Потому что в Азии свою, еще более дешевую нефть, чем российская Urals, предлагает сейчас Иран. В связи с этим, Афганистан тоже стал рассматриваться как рынок сбыта российского сырья.

Правда, в обмен на поставки нефтепродуктов и товаров из России местные власти хотят предложить Москве полезные ископаемые, а также поставки изюма и лекарственных трав. Кабул до конца года планирует договориться с Москвой о поставках около 1 млн тонн бензина и 1 млн тонн дизельного топлива.

Такой объем топлива никак не влияет на общую ситуацию с российским энергетическим экспортом. Для сравнения: в июле Китай закупал нефти из РФ в объеме 1,6 млн баррелей в сутки», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава афганского министерства промышленности и торговли Нуриддин Азизи заявил, что Афганистан намерен до конца 2022 года договориться с Россией о поставках бензина и дизельного топлива.

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