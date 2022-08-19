Уфа, , 15:24 — REGNUM 54 сельских района получили на отсыпку дорог по пять млн рублей из бюджета Башкирии в 2022 году. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Дорога Antranias

Отмечается, что в большинстве своем в районах используют собственные инертные материалы (щебень, песок и гравий) для отсыпки грунтовых дорог. Исключение составляют лишь Краснокамский и Бирский районы, на территории которых нет карьеров по их добыче.

Сообщается, что работы начались и в селе Красная горка Нуримановского района. Здесь намерены отсыпать 1440 метров дорог и установить шесть водопропускных труб.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии начали ремонтировать дороги к садовым некоммерческим товариществам.