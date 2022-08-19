Хельсинки, 19 августа, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Новые видеозаписи со скандальной вечеринки, в которой принимала участие премьер-министр Финляндии Санна Марина, появились в интернете. Их 19 августа публикуют финские СМИ.

Jukka-Pekka Flander SDP Санна Марин

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как 35-летняя глава правительства Финляндии, которая уже 18 лет замужем, пляшет и обнимается с молодым мужчиной, который не является её мужем.

Также, по данным телекомпании Yle, видеозапись была сделана в ночь на 7 августа в одном из ресторанов Хельсинки.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне премьер-министр Финляндии Санна Марин на фоне появления скандальных видео с ее участим заявила, что она готова пройти тест на наркотики.