Омск, , 15:08 — REGNUM В Омске проводится проверка по факту падения 18-летнего рабочего из корзины автогидроподъёмника. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Омской области.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

По предварительным данным ведомства, рабочий погиб у дома на улице Ватутина, упав с высоты девятого этажа. Трагедия произошла 19 августа при спуске после ремонта фасада дома.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»).

Добавим, Омскстат обнародовал информацию о численности пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом: в 2019 году — 356 человек (12 человек погибли); в 2020 году — 292 человека (шесть человек погибли); в 2021 году – 334 человека (десять человек погибли).

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области проводится проверка по факту гибели рабочего на территории одного из промышленных предприятий.

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