Санкт-Петербург, , 15:10 — REGNUM Санкт-Петербургу выделили чуть более 500 млн рублей из федерального бюджета на региональные социальные доплаты к пенсиям. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Постановление городского правительства «Об одобрении проекта соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» подписал глава Северной столицы Александр Беглов.

Это соглашение заключено Смольным с Министерством труда и социальной защиты РФ. В рамках документа для пенсионных доплат в бюджет Петербурга поступят средства из федерального бюджета.

«Общий размер субсидий составит 1 284 931 795 рублей, из них 501 123 400 рублей — средства федерального бюджета. Число получателей денежных средств в этом году составит 122 531 человек», — сообщили в пресс-службе городского правительства.

Напомним, что в феврале текущего года Беглов подписал постановление о предоставлении региональной социальной доплаты к пенсиям в беззаявительном порядке.