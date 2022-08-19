Казань, 19 августа, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В Татарии планируют построить 95 зарядных станций для электромобилей. Соответствующее извещение о подаче заявок размещено на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

Заказчиком выступает акционерное общество «Сетевая компания». Речь идёт о закупке (через предложение оферты) на право заключения договора по поставке зарядных станций для электромобилей. Всего планируется установить в рамках данного контракта 95 станций, которые появятся в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, Зеленодольске, Менделеевске, Чистополе, Нурлате и других населённых пунктах.

Начальная цена определена в размере353 400 000 рублей. При оценке заявки будут учитываться предложенная цена договора (значимость критерия 50%) и экспертная оценка технических и иных характеристик предлагаемого товара (50%).

Заявки завершат принимать 29 августа.

Как сообщало ИА REGNUM , до конца 2022 года в Татарии планируют завершить строительство 81 электрозарядной станции.