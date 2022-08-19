Москва, 19 августа, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Западные санкции нарастают и к концу года станут еще строже. Многие видят эти безрадостные перспективы на ближайшие годы и не хотят держать свои накопления в рублях, покупая валюту, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Денежные переводы

«Поскольку курсы доллара и евро сейчас снизились до привлекательных уровней, обеспеченные россияне обратили внимание на варианты вложения денег в недвижимость за рубежом.

Так, весной-летом 2022 года россияне возглавили рейтинг иностранных покупателей жилья в Турции. Другой пример: за первую половину 2022 года спрос на зарубежную недвижимость в Дубае у россиян вырос на 84% по сравнению с прошлым годом.

Для большинства покупателей подобное приобретение — способ спасти капитал от непредсказуемых действий властей и уберечься от будущих колебаний курса рубля. Налоговые поступления в федеральный бюджет РФ от импорта не восстанавливаются — это признак того, что возникшие проблемы с импортом не решаются, а значит, нарастают риски для всей экономики РФ.

Очевидно, что еще какое-то время курс рубля будет более-менее стабильным, но в ближайший год наша национальная валюта продолжит слабеть, поэтому те, кто имеет возможность вывести деньги из РФ за рубеж и пристроить их там, делают это.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года жители России вывели рекордные с 2018 года $4,7 млрд в иностранные банки.

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