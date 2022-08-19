Махачкала, , 15:06 — REGNUM Пострадавшего в результате конфликта со стрельбой в дагестанском селе Алмак переправили в больницу Махачкалы. Для доставки тяжело раненного был использован вертолет санавиации, сообщили 19 августа в минздраве республики.

Вертолет санавиации t. me/elvira_pinchuk

Состояние раненого 44-летнего мужчины тяжелое, у него ушиб мозга и непроникающее ранение. За жизнь пострадавшего борются врачи клинической больницы. Остальные пострадавшие получили не тяжелые ранения и лечатся в Казбековской районной больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Алмак Какзбековского района поздно вечером 18 августа произошел конфликт со стрельбой. Бали ранены четыре жителя села, среди них — заместитель имама мечети, экс-сотрудник полиции, депутат и гражданское лицо. Стрелок задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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