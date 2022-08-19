Сеул, 19 августа, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В Южной Корее заявили о намерении принять участие в министерской встрече, посвященной экономической инициативе США в Индо-Тихоокеанском регионе (IPEF).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Согласно заявлению министра финансов Чху Гён Хо, вышеупомянутая встреча состоится в сентябре текущего года.

Министр отметил, что на этапе формирования правил необходимо отразить позицию Южной Кореи и построить многоуровневые сети сотрудничества. Он также подчеркнул, что власти намерены завершить внутренние процедуры по присоединению к инициативе в течение августа.

Отметим, что правительство Южной Кореи надеется, что присоединение к инициативе поможет диверсифицировать цепочки поставок в условиях быстро меняющегося рынка.