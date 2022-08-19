Лондон, 19 августа, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что желает встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщает 19 августа американское агентство Bloomberg.

UK Government Лиз Трасс

Трасс подтвердила намерение встретиться с Путины на саммите G20, который пройдёт в Индонезии на острове Бали в ноябре 2022 года.

Отмечается, что заявление Трасс последовало после интервью президента Индонезии Джоко Видодо, в котором он рассказал о планах Путина посетить саммит.