Вашингтон, 19 августа, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, вероятно, прав, когда говорит о стремлении Вашингтона продлить конфликт между Москвой и Киевом. Об этом ветеран американских ВМС и журналист Шон Спунтс заявил в беседе с Newsweek.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

По его словам, у Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена — разные цели. Первый хочет «быстро и решительно» завершить конфликт, тогда как второй, судя по всему, рассчитывает на «крах России в военном и экономическом отношении».

При этом Байден то отрицал сознательное намерение США навредить России, то, напротив, открыто об этом говорил. Американский лидер заявлял, в частности, что хочет такого унижения России, после которого она больше не сможет «угрожать соседям».

«Эта задача значительно масштабнее, чем у Зеленского, который хочет просто вывести российский войска из своей страны и вернуть утраченные территории в Донбассе и Крыму», — отмечает Спунтс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин обвинил Вашингтон в стремлении затянуть внутренний конфликт на территории бывшей УССР.

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