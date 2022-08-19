Кишинёв, , 15:02 — REGNUM Правительство Молдавии делает всё возможное для того, чтобы обеспечить отопление в школах в зимнее время, но вполне возможно, что их придётся временно закрыть. Об этом 19 августа заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Не исключено, что в середине зимы некоторое время нам предстоит учиться онлайн, или каникулы будут продлены. Но 1 сентября все идём в школу», — написал глава ведомства.

Вице-премьер отметил, что понимает неудобства при обучении онлайн, так как у него самого двое детей. Тем не менее вариант закрытия школ на зиму не исключён.

Стоит отметить, в Молдавии готовятся к тому, что Газпром перестанет поставлять газ. При этом решено сократить потребление голубого топлива на 15%, независимо от объёмов поставок. Среди планируемых мер сдерживание роста цен на дрова, закупка мазута и угля, а также снижение температуры в помещениях в отопительный период.

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