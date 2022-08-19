Таллин, , 15:02 — REGNUM Министерство внутренних дел Эстонии выступило с официальным разъяснением по поводу введения запрета на визит в страну граждан России. Как сообщила пресс-служба ведомства, транзит через территорию Эстонии в другие страны шенгенской зоны разрешен.

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Россияне могут спокойно лететь в третьи страны через аэропорты Эстонии, говорится в сообщении.

В то же время проверять проездные документы будут не только на сухопутных пунктах пропуска на границе с Россией, но и в аэропорту Таллина и морских портах. Как уточняет ведомство, если россиянин с выданной Эстонией визой уже оказался в шенгенской зоне, он сможет въехать в страну.

Как сообщал ИА REGNUM, Эстония с 18 августа 2022 года перестала впускать в страну граждан России по шенгенским визам, выданным Эстонией. Запрет не касается россиян, визы которым выдали другие европейские страны: они, как и прежде, могут въезжать в Эстонию непосредственно из России или других стран за пределами шенгенской зоны.