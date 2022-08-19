Вашингтон, 19 августа, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Государственный департамент США предупредил американских граждан о том, что их поездка в Мексику сопряжена с опасностью, в том числе похищения, а также призвал их быть их осторожнее во время посещения этого латиноамериканского государства, сообщает 19 августа The Hill.

Госдеп США

«Насильственные преступления, такие как убийства, похищения людей, угоны автомобилей и грабежи, широко распространены в Мексике», — говорится в уведомлении Госдепартамента.

В департаменте добавили, что американские власти располагают »ограниченными возможностями для оказания неотложной помощи гражданам США во многих районах Мексики» из-за ограничений на поездки в страну государственных служащих.

Государственный департамент добавил конкретные предупреждения для каждого штата Мексики, отнеся шесть мексиканских штатов — Колима, Герреро, Мичоакан, Синалоа, Тамаулипас и Сакатекас — в категорию «Не путешествовать» из-за преступности и частых похищений там людей. В ведомстве также посоветовали гражданам пересмотреть вопрос о поездках в семь дополнительных штатов по тем же причинам: Нижняя Калифорния, Чиуауа, Дуранго, Гуанахуато, Халиско, Морелос и Сонора.