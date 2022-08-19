Бухарест, , 15:01 — REGNUM Правительство Румынии объявило о выделении 2,1 млрд. леев ($500 млн.) на кардинальное обновление системы железных дорог страны. Об этом 19 августа сообщает бухарестская информационная службы News.ro.

Согласно официальной информации, эти деньги будут распределяться по каналам государственной железнодорожной компании CFR. Предполагается, что в ближайшее время будет проведена электрификация десятков крупных магистральных и сотен региональных участков. Кроме того, власти планируют закупить дополнительные локомотивы и пассажирские вагоны.

Реализация соответствующей программы предусмотрена до августа 2024-го года.

Напомним, на сегодняшний день железнодорожная отрасль Румынии переживает глубокий экономический и хозяйственный кризис.