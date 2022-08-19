Рига, , 15:00 — REGNUM Латвийские власти готовятся к беспорядкам, которые могут возникнуть при демонтаже советского памятника воинам-освободителям в Риге. Об этом в эфире латвийского телеканала TV3 сообщил министр внутренних дел страны Кристапс Эклонс.

Министр заявил, что все службы безопасности и самоуправление Риги работают сейчас в тесном сотрудничестве и прорабатывают различные сценарии возможного развития ситуации: «Обязательно будем готовы действовать, принимать решения и работать над тем, чтобы не допустить того, чтобы потенциальные беспорядки вызвали бы еще больший ажиотаж».

При этом, по его словам, рижский памятник имеет более сложную историю, чем, например, танк в эстонской Нарве. Поэтому он не верит, что снос столичного монумента пройдет так же безболезненно.

Ранее оппозиционная партия «Русский союз Латвии» призвала рижан 22 августа 2022 года выйти на протест против сноса памятника. На мероприятие заявлено 100 участников, однако информации о его согласовании до сих пор не поступало.