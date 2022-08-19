Москва, , 15:00 — REGNUM Правительство России приняло решение ввести квоту на экспорт макулатуры в размере 30 тыс. тонн с 3 сентября по 3 декабря, сообщается 19 августа в телеграм-канале правительства.

Макулатура (сс) anaterate

«Установлены временные квоты на вывоз макулатуры. Ограничения на экспорт макулатуры будут действовать с 3 сентября по 3 декабря 2022 года. Квота составит 30 тысяч тонн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что распределение объемов квот между экспортерами до 31 августа проведет Минпромторг.

«Решение направлено на поддержку производителей картонной тары, использующих макулатуру в качестве основного сырья для своей продукции. Оно также позволит не допустить дефицита на внутреннем рынке», — уточнили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России планирует выделить 36 млрд рублей сельскохозяйственному бизнесу, чтобы аграрии смогли компенсировать затраты по кредитам из-за увеличения ставки Центробанка в конце февраля 2022 года.

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