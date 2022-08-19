Москва, 19 августа 2022, 15:00 — REGNUM Правительство России приняло решение ввести квоту на экспорт макулатуры в размере 30 тыс. тонн с 3 сентября по 3 декабря, сообщается 19 августа в телеграм-канале правительства.
Отмечается, что распределение объемов квот между экспортерами до 31 августа проведет Минпромторг.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство России планирует выделить 36 млрд рублей сельскохозяйственному бизнесу, чтобы аграрии смогли компенсировать затраты по кредитам из-за увеличения ставки Центробанка в конце февраля 2022 года.
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