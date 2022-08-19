Донецк, 19 августа, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 19 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 13:45 с позиций в Орловке под огонь попал Куйбышевский район Донецка, по нему выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские войска атаковали Киевский район Донецка с применением ствольной артиллерии.