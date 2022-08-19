Северодвинск, Архангельская область, , 14:57 — REGNUM Мировой суд Северодвинска признал виновной 31-летнюю женщину в причинении тяжкого вреда по неосторожности — ее ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

Вид из окна на место падения ребёнка yaroslavl. sledcom.ru

«Установлено, что 15 апреля 2022 года днем по месту жительства в доме по улице Малая Кудьма в городе Северодвинске обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставила 2-летнюю дочь при открытом окне, достоверно зная, что ребенок может самостоятельно забраться на подоконник, но пренебрегая данным обстоятельством. Девочка, оставшись без присмотра, взобралась на подоконник и выпала из открытого окна», — сообщили в ведомстве.

Девочка выжила, но получила серьезные травмы. Приговором суда ее матери, ранее привлекавшейся к уголовной ответственности, назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев ограничения свободы с возложением определенных обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске семилетний мальчик выпал из окна восьмого этажа.