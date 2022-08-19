Волгоград, 19 августа, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Ходатайство об освобождении осуждённого из мест лишения свободы в связи с наличием тяжёлого заболевания удовлетворил Дзержинский районный суд Волгограда, сообщили ИА REGNUM 19 августа в объединённой пресс-службе судов региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Мужчина был осуждён за убийство в 2015 году, по приговору Кировского районного суда Волгограда он должен был провести в исправительной колонии строгого режима 10 лет. Осуждённый в июле 2022 года направил ходатайство об освобождении в связи со своим тяжёлым состоянием здоровья. Врач исправительного учреждения подтвердил у мужчины наличие онкологического заболевания, медкомиссия удостоверила ухудшение его здоровья и невозможность оказать ему помощь в условиях колонии.

На основании поданных материалов, суд удовлетворил ходатайство осуждённого. Постановление ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.