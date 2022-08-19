Уфа, 19 августа, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Штрафстоянки для маломерных судов намерены создать в Башкирии. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

И. Савин Моторная лодка

Сейчас в республике насчитывается порядка 20 тысяч маломерных судов. В ходе контрольных проверок специалистами могут быть выявлены судоводители в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что в таких случаях судно должно перемещаться на спецстоянку для хранения задержанных маломерных судов. При этом в настоящее время таких специализированных стоянок в Башкирии нет.

Соответствующая рабочая группа определит места под такие стоянки, тарифы, займется государственным регулированием данного вопроса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии утвердили новые правила охраны жизни людей на воде.