В Башкирии создадут штрафстоянки для маломерных судов
Уфа, 19 августа, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Штрафстоянки для маломерных судов намерены создать в Башкирии. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.
Сейчас в республике насчитывается порядка 20 тысяч маломерных судов. В ходе контрольных проверок специалистами могут быть выявлены судоводители в состоянии алкогольного опьянения.
Отмечается, что в таких случаях судно должно перемещаться на спецстоянку для хранения задержанных маломерных судов. При этом в настоящее время таких специализированных стоянок в Башкирии нет.
Соответствующая рабочая группа определит места под такие стоянки, тарифы, займется государственным регулированием данного вопроса.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии утвердили новые правила охраны жизни людей на воде.