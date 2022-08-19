Москва, , 14:54 — REGNUM Трое жителей Московского региона переводили деньги фонду, который помогал вооружённым формированиям киевского режима закупать беспилотники и тепловизоры. Об этом сообщает УФСБ России по Москве и Подмосковью.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что выявленные граждане намеревались совершить преступление по статье 275 УК РФ, «Государственная измена». В период проведения российской спецоперации они перевели деньги на банковский счёт одного из фондов.

Этот фонд с 2014 года оказывает финансовую помощь киевским боевикам. Помощь заключается в покупке беспилотников, тепловизоров и приборов ночного видения, а также в обучении боевиков. Правонарушителям вынесли официальное предостережение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники ФСБ России задержали в Краснодаре российского гражданина, подозреваемого в шпионаже в пользу киевского режима.

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