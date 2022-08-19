Донецк, 19 августа, 2022, 14:54 — ИА Регнум. ВСУ использовали ствольную артиллерию для обстрела Киевского района Донецка. Об этом 19 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 13:35 сотрудники СЦКК зафиксировали удар с позиций в Орловке по Киевскому району Донецка. Выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Ранее ВСУ нанесли несколько ударов по Донецку и другим населённым пунктам ДНР.