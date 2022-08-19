Москва, , 14:54 — REGNUM У инициативы российских банков об отсрочке первоначального взноса есть и плюсы, и минусы, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

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«С одной стороны, такая ипотечная программа — это отличный вариант для заемщиков, имеющих старое жильё, которых становится всё больше и больше. Если раньше их было около 15%, то сегодня их уже порядка 40–60%, особенно на первичном рынке.

Дело в том, что за последние два года цены на новостройки выросли в среднем на 40–50%, добавим сюда большой уровень инфляции.

У многих людей сбережения обесценились из-за этого, другие вообще были вынуждены их потратить и теперь денег на первоначальный взнос нет, но есть возможности продать свою старую квартиру.

С другой стороны, отсрочка первоначального взноса повышает риски для банков и похоже на ипотечные программы с нулевым первоначальным взносом, которые уже имеются. Например, ипотеку без первоначального взноса сейчас выдают Сбербанк, Россельхозбанк.

По статистическим данным известно, что чем ниже первоначальный взнос или его отсутствие, тем выше риск невозврата кредита. Первоначальный взнос— это некая гарантия для банка, что клиент платежеспособный и сможет в дальнейшем обслуживать свой кредит.

Отказ от первоначального взноса — это повышение рисков для банков, которые будут закладывать либо в условия или ставку по кредиту, либо перекладывать на застройщика в стоимость жилья.

Более того, банки будут более строго подходить к выдаче ипотеки, а заёмщика более тщательно проверять, что, скорее всего, снизит процент одобрения», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с июня 2022 года три крупных банка начали давать гражданам отсрочку на первый взнос по ипотеке.

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