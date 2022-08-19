* талибов — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, 19 августа, 2022, 14:54 — ИА Регнум. В афганской провинции Баглан десять боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и ещё восемь ранены в результате засады Фронта сопротивления Афганистана в Андарабе. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Столкновение произошло в кишлаке Таганак уезда Пули-Хесар региона Андараб. По данным источников, бой длился час.

Также в Тахаре сообщают о боестолкновениях между силами Фронта сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этой провинции. По информации источников, в селе Ганда Кишлак уезда района Рустак произошёл бой, в результате которого погиб начальник разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом уезде кари Себгат.

Со своей стороны талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили, что трое членов Фронта сопротивления были убиты в столкновении с ними в уезде Рагистан провинции Бадахшана.

В последнее время увеличилось количество столкновений между силами Фронта сопротивления и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в нескольких провинциях.