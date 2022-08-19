Усинск, Коми, , 15:37 — REGNUM Развитие арктических территорий немыслимо без развития логистики, комфортной городской среды и научного потенциала. Об этом заявил зампредседателя правительства Коми Алексей Просужих на дискуссионной площадке, состоявшейся в рамках форума «Арктика. Лед тронулся», сообщает пресс-служба правительства региона.

Республика Коми Иван Шилов © ИА REGNUM

Алексей Просужих напомнил, что Коми — регион, где около 30 процентов территории относится к Арктической зоне России. Развитие Арктики для правительства региона сегодня является одной из первоочередных задач.

«Кроме освоения месторождений — нефтегазовых, месторождений Печорского угольного бассейна, марганцевых, титановых руд — большое значение в республике уделяется развитию логистики. Потому что без логистики, без создания новых транспортных коридоров развитие территорий немыслимо. Сегодня мы уделяем большое значение развитию аэропортовой сети, чтобы было регулярное сообщение как в советское время», — отметил заместитель председателя правительства Коми.

Он также подчеркнул важность создания на территориях арктических городов комфортных условий для проживания. Поэтому города активно включились в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Помимо этого, в каждом муниципалитете республики сегодня работают экологические отделы, специалисты которых занимаются мониторингом экологии на территории.

«Что же касается востребованных профессий в арктических территориях, могу сказать, что сегодня в Арктике нужны учителя, врачи, специалисты для работы в добывающих компаниях. Кстати, компании, приглашающие к себе на работу молодых специалистов, демонстрируют соревновательную историю: гарантируют дополнительные отпуска, повышенный уровень заработной платы, комфортные условия для проживания. То есть все условия создаются. И для ведения небольшого бизнеса в Арктике со стороны правительства нашей страны тоже создаются все условия, предоставляются разного рода преференции, что очень отрадно. На сегодняшний день от республики Коми на инвестиционном портале АЗРФ зарегистрировано 74 проекта в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых, переработка, транспорт, сельское хозяйство и социальная сфера, в рамках которых планируется создать более полутора тысяч новых рабочих мест», — заключил Алексей Просужих.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Северный морской путь может помочь увеличить население в российской Арктике и способствовать развитию территорий, решая общенациональные задачи. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ.

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