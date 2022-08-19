Лондон, , 14:52 — REGNUM С призывом не допускать президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20) стран мира, который должен состояться в Индонезии в ноябре 2022 года, выступил кандидат в премьер-министры Великобритании, бывший министр финансов этой страны Риши Сунак. Об этом 19 августа сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя кандидата в главы британского правительства.

Риши Сунак UK Government

«Мы должны послать Путину решительный сигнал, что для него не будет места за столом («Большой двадцатки»)», — сказал представитель, добавив, что G20, по мнению Сунака, должна придерживаться такой позиции до того момента, пока Россия не прекратит свою спецоперацию.

Также он уточнил, что Сунак считает, что партнеры и союзники Великобритании в G20 «несут коллективную ответственность» за то, чтобы назвать поведение российского лидера «ужасающим».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что США и Великобритания станут виновниками возможной техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.