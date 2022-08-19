Саранск, 19 августа 2022, 14:51 — REGNUM В пятницу, 19 августа, на II Всероссийском родительском форуме в Саранске, в котором приняло участие более 2500 родителей, Народный фронт подвел итоги опроса* о питании в школе, проведенного общественниками в конце прошлого учебного года.
Ключевой проблемой школьного питания стала температура подачи блюд. Из 23 тысяч жалоб, оставленных в комментариях к анкете, так ответило 8,5 тыс. респондентов.
Причины, как правило, в том, что младшеклассникам накрывают на стол заранее и, когда дети садятся за стол блюда часто уже остывшие.
Одна из ключевых задач на форуме — обсудить в диалоге с Министерством просвещения России как можно решить этот вопрос. Где-то увеличить перемены, которые иногда всего 10 минут, где-то докупить оборудование для подогрева или увеличить штат.
В целом, данные опроса показывают положительную динамику оценки качества питания в социальных учреждениях. Если в 2018 году полностью довольных организацией питания было всего 27%, то в 2022 цифра возросла до 59%. Другими проблемами, выявленными в ходе опроса, стали жалобы на невкусную еду — 52%, холодная пища — 37%, маленькие порции – 16%, плохую организацию питания – 16%, на стоимость питания – 14%, некачественные и несвежие продукты – 11% и другое -16%.
Также она отметила, что с 1 сентября начнётся активная работа в рамках совместного с Народным фронтом проекта по защите прав детей в школах и детсадах — «Народный ревизорро».
*В опросе, проведенном методом анкетирования, приняли участие 75 000 респондентов.