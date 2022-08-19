Саранск, 19 августа, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В пятницу, 19 августа, на II Всероссийском родительском форуме в Саранске, в котором приняло участие более 2500 родителей, Народный фронт подвел итоги опроса* о питании в школе, проведенного общественниками в конце прошлого учебного года.

ИА REGNUM Школьное питание

Ключевой проблемой школьного питания стала температура подачи блюд. Из 23 тысяч жалоб, оставленных в комментариях к анкете, так ответило 8,5 тыс. респондентов.

«Данные опроса для нас не удивительны, они подтверждают статистику горячей линии Народного фронта по питанию «Школьный завтрак» (работает с 2020 года), где в жалобах на качество питания почти 37% обращений содержат упоминание о холодной пище. Это самая частая жалоба на питание в школе. Как итог, холодная пища отправляется в мусорный бак, детей нельзя заставлять есть застывшую кашу», — рассказал руководитель Бюро расследований Народного фронта Валерий Алексеев.

Причины, как правило, в том, что младшеклассникам накрывают на стол заранее и, когда дети садятся за стол блюда часто уже остывшие.

Одна из ключевых задач на форуме — обсудить в диалоге с Министерством просвещения России как можно решить этот вопрос. Где-то увеличить перемены, которые иногда всего 10 минут, где-то докупить оборудование для подогрева или увеличить штат.

В целом, данные опроса показывают положительную динамику оценки качества питания в социальных учреждениях. Если в 2018 году полностью довольных организацией питания было всего 27%, то в 2022 цифра возросла до 59%. Другими проблемами, выявленными в ходе опроса, стали жалобы на невкусную еду — 52%, холодная пища — 37%, маленькие порции — 16%, плохую организацию питания — 16%, на стоимость питания – 14%, некачественные и несвежие продукты – 11% и другое -16%.

«Холодное школьное питание — это прямое нарушение Федерального Закона №47 от 01.03.2020, где прямо прописано бесплатное горячее питание для начальной школы, не считая напитка. К сожалению, эта норма пока не имеет должного юридического оформления. Жестко установленных федеральных норм по температуре блюд, которые накрываются на стол, нет. Более того, ребенок в школе защищен значительно меньше, чем в любом ресторане. Считаю, что время исправить эту ситуацию», — отметила правозащитница, руководитель юридической компании Екатерина Гордон.

Также она отметила, что с 1 сентября начнётся активная работа в рамках совместного с Народным фронтом проекта по защите прав детей в школах и детсадах — «Народный ревизорро».

«Команда юристов компании «Гордон и сыновья» и Народный фронт будут сопровождать жалобы, которые поступают на горячую линию 880 020 004 11 и на почту revizorro@onf.ru. Кроме того, мы запускаем образовательный проект для родителей, где будем обучать контролю за питанием в школах. И главное — добиваться изменений для всех на уровне федерального законодательства», — подытожила Екатерина Гордон.

*В опросе, проведенном методом анкетирования, приняли участие 75 000 респондентов.