Москва, , 14:50 — REGNUM Руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов ожидает кадровые перестановки в российском правительстве осенью 2022 года, передает корреспондент ИА REGNUM 19 августа.

Сергей Миронов Spravedlivo.ru

«Будем ждать серьезных перемен и, не скрываю, в том числе, кадровых в правительстве нашей страны, потому что так жить, как мы жили раньше, до 24 февраля, жить дальше нельзя. Надо меняться», — сказал он в ходе съезда Общероссийского движения предпринимателей.

По словам Миронова, он поручил своим юристам переработать законодательные инициативы фракции, которые ранее были отклонены в Госдуме.

«У меня такое ощущение, что именно осенью мы увидим начало шагов по изменению всей нашей жизни. Конечно, это обязательно затронет нашу экономику, потому что без нее никаких социальных задач мы решать не будем», — добавил он.