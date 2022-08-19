Джакарта, 19 августа, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Индонезийская команда завершила соревнования на играх исламской солидарности в Турции, заняв седьмое место в медальном зачете, сообщает Antara.

(сс) A-C-K Флаг Индонезии

Индонезия финишировала с 13 золотыми, 14 серебряными и 29 бронзовыми медалями. Результаты игр на этот раз лучше, чем на предыдущем турнире в Баку в 2017 году, когда Индонезия заняла восьмое место с 6 золотыми, 29 серебряными и 23 бронзовыми медалями.

Из 13 видов спорта, в которых участвовала Индонезия, только в семи индонезийские спортсмены завоевали медали. Тяжелоатлеты завоевали больше всего медалей — 12 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых. Стрельба из лука принесла 1 золото, 4 серебра и 1 бронзу, велоспорт — 1 серебро, плавание - 2 серебра и 12 бронзовых медалей, легкая атлетика - 2 бронзы, карате - 2 бронзы и кикбоксинг - 2 бронзы.

Индонезия направила 87 спортсменов на состязания, которые проходили в городе Конье с 9 по 18 августа.