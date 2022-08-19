Донецк, 19 августа, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Территория Киевского района Донецка обстреляна киевскими войсками. Об этом 19 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 13:10 с позиций в Орловке нанесён удар по Киевскому району Донецка, выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Ранее националисты обстреляли Донецк в 12:10, следует из сводок СЦКК.