Астана, 19 августа, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Киностудия «Казахфильм» закончила съёмочный период художественного фильма «Олиара» («Время смерти»). Об этом 18 августа сообщает пресс-служба предприятия.

Kazakhfilmstudios.kz «Казахфильм»

Сообщается, что в фильме главный герой венгр, который по заданию ОГПУ в 30-е годы прошлого века прибывает в Казахстан раскулачивать местных крестьян. По сюжету его ужасает то, что происходит и он «меняет свои взгляды на революцию», а потом после неудачной борьбы с властями «чудом выживает и надеется донести правду о великом голоде казахского народа».

При этом на киностудии называют события тех лет «голодомором», используя термин, придуманный киевским режимом для создания мифа о «геноциде» населения на территории б. УССР.

Съемочная группа преступила к монтажу картины. Фильм планируется запустить в прокат в 2023 году. Руководит производством венгерский режиссёр Тамаш Тот, главную роль играет венгерский актер Петер Барнай.