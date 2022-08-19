Санкт-Петербург, , 15:17 — REGNUM Российский рэпер Boulevard Depo (Артём Кулик) выпустил видео под названием «AYОЙ». Премьера ролика состоялась в сообществе артиста во «ВКонтакте» 19 августа.

Boulevard Depo Цитата из видеоклипа «AYОЙ»

В клипе музыкант прогуливается по районам Санкт-Петербурга, рассказывая о собственной независимости. Стоит отметить, что «AYОЙ» стал первым видео, опубликованным Boulevard Depo в 2022 году.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Red Hot Chili Peppers выпустили новую песню под названием Tippa My Tongue. Ожидается, что композиция войдёт в будущий альбом коллектива, релиз которого намечен на осень 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Red Hot Chili Peppers представили первый трек из будущего альбома