Донецк, 19 августа, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Вооружённые формирования совершили обстрел Киевского района Донецка. Об этом 19 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

Удар с позиций боевиков в Орловке был нанесён в 12:10. По Киевскому району Донецка выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецке получил ранение мирный житель.