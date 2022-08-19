Магадан, , 14:45 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов провел лекцию-экскурсию для студентов из Сибири и Магадана. Он стал участником просветительского проекта для молодежи, особенность которого заключается в том, что лекции-экскурсии по самым необычным местам нашей страны проводят выдающиеся люди. Участниками встречи стали школьники как из Московской области, так и Донецкой Народной Республики. Видеофильм экскурсии будет размещен на сайте Российского общества «Знание» и в сообществе ВКонтакте и доступен для просмотра всем желающим.

Губернатор Магадаской области Сергей Носов Ярослав Чангаев, ИА REGNUM

Лекцию для студентов губернатор провел в новом парке «Маяк» на берегу бухты Нагаева, расположенную в Тауйской губе Охотского моря. Сергей Носов рассказал участникам экскурсии, что бухта была названа в 1912 году в честь адмирала Алексея Нагаева.

Сергей Носов рассказал детям о легендах края, почему здесь есть остров «Недоразумения» и почему первая колымская экспедиция под руководством Юрия Билибина проплыла мимо красивейшей бухты дальше. Что было во время Великой Отечественной войны на Колыме, как она помогала фронту. Глава региона в ходе лекции пытался развенчать мифы и стереотипы по отношению к Колыме.

«У меня, наверное, было даже больше клише о Магадане, чем у сегодняшних ребят. Потому что мое восприятие Магадана формировалось в 70-е годы на основе фольклора 60-х, 50-х годов. А ребята сегодня получают информацию из интернета. И сегодня в интернете очень много интересного и положительного о Магадане. Интерес к Колыме растет», — отметил Сергей Носов .

Часть ознакомительной экскурсии прошла на мысе Нюкля, где почти 100 лет назад высадились первые исследователи Колымы. В конце экскурсии Сергей рассказал о современных достижениях и изменениях, которые происходят в Магаданской области. Ребята своими глазами увидели, как идет «генеральная уборка» бухты от затонувших кораблей.

Ранее Российское общество «Знание» провело более 70 познавательных лекций-экскурсий в 33 регионах России. Они были организованы с участием глав регионов и руководителей крупных компаний в самых разных уголках страны, среди которых Калининградская, Амурская и Ивановская области, Севастополь и Камчатский край, Ямало-Ненецкий автономный округ. Участниками экскурсий являются школьники и студенты, которые посещают такие уникальные места, как космодром Восточный, Долина гейзеров, барк «Крузенштерн», Константиновская батарея и другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.