Омск, 19 августа, 2022, 14:45 — ИА Регнум. С начала нового учебного года в каждой омской школе будут поднимать государственный флаг России. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 августа в правительстве Омской области.

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаги России

Всего в регионе за парты с 1 сентября сядут более 240 тысяч школьников, в том числе 27 тысяч первоклассников. Также к обучению приступят 80 тысяч студентов, в том числе более 30 тысяч первокурсников.

На подготовку системы образования Омской области к новому учебному году было направлено 1,2 млрд. рублей. На эти деньги выполнили ремонтные работы, приобрели учебную литературу, мебель, оборудование для кабинетов и так далее.

Губернатор Омской области Александр Бурков в ходе августовского педагогического форума поздравил коллективы образовательных учреждений с началом нового учебного года. Он отметил, что на сегодняшний день имеет огромное значение воспитательная работа. Бурков призвал развивать в детях чувство патриотизма, прививать уважение к истории нашей страны и к подвигам защитников Отечества.

«По инициативе президента России мы с вами будем поднимать государственный флаг РФ с нового учебного года в каждой омской школе», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области с 1 сентября во всех образовательных учреждениях вводится программа патриотического воспитания.

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