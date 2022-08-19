Москва, , 14:44 — REGNUM Желание Исламского эмирата Афганистан (ИЭА) о приобретении российских нефтепродуктов обусловлено стремлением властей Эмирата наладить работу экономики страны, дружественными отношениями между обеими странами в условиях ограниченного международного признания новой власти ИЭА, мировыми ценами на российские нефтепродукты, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

«В Москве продолжаются переговоры между делегацией Министерства промышленности и торговли ИЭА с Минпромторгом России. Кабул в обмен на поставки нефтепродуктов и товаров из России может предложить Москве добываемые в стране полезные ископаемые, сухофрукты, изюм и лекарственные травы.

Афганистан до последнего времени имел ограниченные торговые связи с другими государствами. При этом в торговом балансе страны импорт всегда превышал экспорт. Основные статьи экспорта — природный газ и сухофрукты, ковры, свежие фрукты, шерсть, хлопок и каракуль. ИЭА обладает самыми большими залежами минеральных ресурсов в мире: нефти, газа, угля, меди, серебра, золота, кобальта, серы, цинка, редкоземельных металлов.

Среди последних такие элементы как лантан, церий, неодим, а также алюминий, золото, серебро, цинк, ртуть и литий. Редкоземельные элементы используются в промышленности от электроники до производства электромобилей, спутников и самолетов. Это может быть интересно для России.

Особенно они актуальны в производстве различных аккумуляторов. Афганистан исторически поставлял большие объемы изюма в Россию. В настоящее время эмират может поставить в Россию сотни тонн такой продукции.

Лекарственные травы из эмирата также пользуются большим спросом в мире, в частности в Китае. ИЭА готов поставлять их в любых согласованных объемах. Россия, в условиях приближающегося эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов в страны ЕС с 5 декабря 2022 года, заинтересована в расширении списка альтернативных покупателей.

Вместе с тем, обсуждаемые сторонами поставки нефти и нефтепродуктов в ИЭА связаны с двумя основными рисками.

Во-первых, это платежеспособность нового партнера. Резервы центрального банка страны и МВФ не доступны новому Правительству ИЭА из-за его международного непризнания западной финансовой системой и МВФ.

Во-вторых, цена сделки, валюта платежа либо основа для организации клиринговых расчетов — эти вопросы требуют проработки. Глава делегации Министерства торговли и промышленности ИЭА надеется подписать соглашение о поставках нефтепродуктов уже в 2022 году», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Афганистан намерен до конца 2022 года договориться с Россией о поставках бензина и дизельного топлива, заявил глава афганского министерства промышленности и торговли Нуриддин Азизи.

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